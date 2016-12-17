Росія готує нову газову кризу у січні-лютому з метою тиску на ЄС - "Нафтогаз"

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

"Російська сторона намагатиметься звинуватити у кризі Україну, за аналогією з 2006 та 2009 роками. На це вказують як останні публічні заяви російської сторони, так і небажання "Газпрому" підписати стандартну додаткову угоду з Нафтогазом, яку сторони підписували вже тричі", - йдеться в повідомленні.

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"Нафтогаз" вважає обсяги газу, доступні Україні, достатніми для надійного забезпечення українських споживачів газом протягом усього опалювального сезону.

"Поряд з цим дивною виглядає позиція "Газпрому", який, з одного боку, наполягає на закупівлі "Нафтогазом" додаткових обсягів газу з Росії, а з іншого – відмовляється підписати стандартну додаткову угоду, яка усуває ризики таких закупівель для української сторони", - зазначили в "Нафтогазі".

"Штучна криза, яку провокує "Газпром", може бути використана Росією як засіб тиску на ЄС з метою просування обхідних газопроводів або припинення антимонопольного розслідування, яке наразі веде Європейська Комісія", - вважають в українській компанії.

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З метою попередження можливої кризи українська сторона звернулася до Єврокомісії з пропозицією невідкладно направити моніторингову місію на пункти входу та виходу російського газу до ГТС України для незалежного контролю ситуації.

Також "Нафтогаз" вкотре звертає увагу на зобов’язання "Газпрому" забезпечувати контрактні рівні тиску на російському боці газотранспортної системи. Систематичне невиконання "Газпромом" цих зобов’язань вимагає від України використання додаткових обсягів газу. Українська сторона сподівається на виправлення порушень на російському боці ГТС в результаті переговорів Єврокомісії з російською стороною.