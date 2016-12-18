У частині Києва, Гостомелі, Бучі та Ірпені пропало світло через аварію

Як повідомляє ТСН.ua, без світла залишились будинки на окремих вулицях Оболоні, Мінського масиву, Виноградарю, Борщагівки, Академмістечка, а також у Гостомелі, Бучі та Ірпені біля столиці.

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У Центральній диспетчерській службі Києва розповіли журналісту ТСН, що сталася аварія на висовольтній лінії, проводяться ремонтні роботи.

Без світла, як уточнили в диспетчерській службі, частково залишаються Оболонський, Подільський, Солом'янський та Святошинський райони столиці. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до четвертої години ранку, проте точного терміну поки що не можуть надати, адже триває обстеження місця аварії.