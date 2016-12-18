На Київщині стався серйозний збій в енергосистемі, названо причини

Про це повідомили в "Укренерго" на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті було знеструмлено навантаження обсягом 144,9 МВт ПАТ "Київенерго" та 58 МВт ПАТ "Київобленерго". Також була знеструмлена Київська ГАЕС з втратою живлення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відновити нормальну роботу після збою вдалося за годину.

Серед можливих причин збою розглядаються хакерська атака, а також несправність обладнання (збій системи).

Наразі проводиться ретельне розслідування причин аварії.

"До закінчення офіційного розслідування цього випадку керування всіма об'єктами ДП "НЕК "Укренерго", що мають автоматичні системи керування, було переведено на локальний рівень", - наголосили у компанії.

У свою чергу на своїй сторінці у Facebook т.в.о. директора ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук розповів, що внаслідок цієї аварії опівночі відбулися відключення споживачів північної частини правобережжя Києва та прилеглих районів Київської області.

Як повідомляли ЗМІ, близько опівночі 17 грудня без світла залишились будинки на окремих вулицях Оболоні, Мінського масиву, Виноградаря, Борщагівки, Академмістечка, а також у Гостомелі, Бучі та Ірпені біля столиці.