Країни Балтії вирішили відключитися від електропостачання з Росії
13:21, 18 грудня 2016Енергетика
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Прийнято рішення про відключення від системи BRELL, яка з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю і Росією, і про синхронізацію систем електропостачання країн Балтії у європейську мережу.
Країни Балтії відключаються від російської енергії / REUTERS
Про це заявив голова правління АТ "Latvenergo" Аріс Жигурс, передає Delfi.
За словами Жигурса, з урахуванням обсягів проекту він вплине на витрати для споживачів, й певною мірою залежить від можливостей залучення європейського фінансування та його розмірів.
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Країни Балтії прийняли рішення відключитися від BRELL до 2025 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія має намір побудувати захисні укріплення на території, що межує з Росією.
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