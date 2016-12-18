Країни Балтії вирішили відключитися від електропостачання з Росії

Про це заявив голова правління АТ "Latvenergo" Аріс Жигурс, передає Delfi.

За словами Жигурса, з урахуванням обсягів проекту він вплине на витрати для споживачів, й певною мірою залежить від можливостей залучення європейського фінансування та його розмірів.

Читайте такожУкренерго виступає за повну синхронізацію української енергосистеми з європейською

Країни Балтії прийняли рішення відключитися від BRELL до 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія має намір побудувати захисні укріплення на території, що межує з Росією.