Польща оскаржила рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL

Про це повідомила офіційний представник МЗС Польщі Йоанна Вайда, передає Reuters.

У Польщі вважають, що дозвіл «Газпрому» збільшити поставки в обхід України суперечить нормам диверсифікації джерел енергії. Польський уряд просить призупинити дію постанови.

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«Ситуація загрожує безпеці постачання газу до Євросоюзу, особливо в регіон центральної Європи», - заявила Вайда.

За її словами, це «підвищує серйозний ризик безпеки газових поставок Польщі, оскільки збільшує її залежність від одного постачальника - Росії».

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща готує «чергові правові кроки» у зв'язку з допуском російського газового монополіста компанії «Газпром» до європейського газопроводу OPAL.

Нагадаємо, в кінці жовтня Єврокомісія дозволила російському газовому монополісту "Газпрому" взяти участь у тендері на використання 50% додаткових потужностей німецького газопроводу OPAL - найбільшого німецького газопроводу, що дозволяє з'єднати газотранспортні потужності Німеччини з російським газопроводом "Північний потік" і обійти Україну.

У разі, якщо остаточне рішення буде на користь "Газпрому", це призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 мільйонів доларів в рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.