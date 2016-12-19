Нафта дорожчає через перебої в поставках з Лівії

Світові ціни на нафту в понеділок зростають, оскільки інвестори відіграють повідомлення про те, що Лівії, яка є членом ОПЕК, не вдається збільшити поставки на ринок "чорного золота" через збереження в країні внутрішніх конфліктів, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,56% - до 55,52 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,74% - до 53,33 долара за барель, передає Прайм.

ОПЕК на засіданні 30 листопада домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день — до 32,5 мільйона барелів — і пізніше підтвердила ці плани. При цьому від зобов'язань щодо скорочення видобутку були звільнені дві країни - Лівія і Нігерія.

У Відні 10 грудня пройшла зустріч ОПЕК з нафтовидобувними країнами поза організацією. Одинадцять країн, що не входять в ОПЕК, погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія — на 300 тисяч барелів. Скорочення почнеться з січня. Угода укладена на перше півріччя з можливістю пролонгації.

На цьому тлі інвестори звернули увагу на повідомлення про те, що лівійське угруповання перешкоджає руху нафти трубопроводом з родовищ "Ель Філь" і "Шарара". Про це агентству Блумберг заявив інженер Mellitah Oil & Gas Халед Хадлуль, що працює на "Ель-Філе".

"Лівія є найбільшою ключовою змінною, що впливає на пропозицію (нафти - ред.) у короткостроковій перспективі, тому факт наявності невизначеності в тому, коли робота на родовищах відновиться, надає підтримку ринку", - заявив агентству Блумбрег головний ринковий аналітик CMC Markets Рік Спунер.