В українських сховищах залишилося 12,7 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 9 по 16 грудня скоротилися на 2,7%, або на 355 млн куб. м, - до 12,727 млрд куб. м з 13,082 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 16 грудня зі сховищ відібрано 62,4 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 млрд кубометрів.

При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір.