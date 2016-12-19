Апеляційний суд відхилив позов "Енергоатому" до ГФС про безпідставне нарахування компанії 1,5 млрд грн податку

Відповідне рішення у справі № 826/3453/13-а апеляційний суд ухвалив 15 грудня.

Цим рішенням узаконено додаткове неправомірне оподаткування Компанії, адже зазначена сума податку на прибуток підприємств була нарахована у 2012 році за наслідками перевірки, яка здебільшого зводилася до заперечення фіскальним органом права Енергоатома на користування пільгою зі сплати податку на прибуток з одночасного виробництва електричної та теплової енергії, оскільки у підприємства була відсутня ліцензія на виробництво теплової енергії. При цьому, на час проведення перевірки законодавством України жодному держоргану не було надано повноважень видати Енергоатому відповідну ліцензію.

Крім того, фіскальна служба не визнавала окремі витрати на послуги контрагентів Компанії, які на думку перевіряючих є нібито «фіктивними», правильності визначення 10% ліміту коштів на поліпшення основних засобів, нарахування курсових різниць на заборгованість в іноземній валюті тощо.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) від 3 червня 2015 року справа №826/3453/13-а була повернута до суду 1-ї інстанції (Окружного адмінсуду Києва) для встановлення того, «чи мало місце виробництво та реалізація позивачем електричної і теплової енергії, прибуток за якою підлягає звільненню від оподаткування, зокрема, обсяги виробництва та наявність підприємств-контрагентів, яким поставлялися вказані види енергії та їх обсяги за період, що перевіряється».

При розгляді справи Окружний адміністративний суд міста Києва протягом року досліджував численні письмові докази, було допитано свідків, заявлених Компанією, залучено висновок судово-економічної експертизи.

Проте, без пояснення причин, суд 1-ї інстанції у постанові від 13 жовтня 2016 року визнав «не належними та не достатніми» докази Компанії, які складають близько 15 томів справи, у зв’язку з чим відмовив Енергоатому у позові.

Незаконність та необґрунтованість цієї постанови Компанія намагалась довести колегії Київського апеляційного адміністративного суду. Але суд не надав правової оцінки беззаперечним аргументам та вичерпним доказам Енергоатома, які свідчили, у тому числі, про допущення ДФС арифметичних помилок при нарахуванні податку на прибуток на 1 млрд 537,7 млн грн.

Відтак Енергоатом повинен сплатити не лише 1 млрд 537,7 млн грн необґрунтованого податку на прибуток, але й приблизно 500 млн грн пені, яка буде нарахована за період з моменту виникнення податкового повідомлення-рішення. При цьому компанія має дефіцитний тариф на відпуск електроенергії, який зараз становить 51,02 коп. за 1 кВт-год (з 1 січня 2017 року тариф Енергоатома буде знижено до 46,64 коп. за 1 кВт-год) та заборгованість з боку ДП «Енергоринок» за вироблену АЕС електроенергію у сумі 12,3 млрд грн. Сукупність цих факторів ставить під загрозу стабільну роботу українських АЕС в період їхнього максимального навантаження протягом опалювального сезону.

Враховуючі ситуацію, що склалася, Енергоатом продовжить оскаржувати податкове повідомлення-рішення ДФС в касаційному порядку.

Коментар виконавчого директора з юридичних питань та супроводу процедур закупівель Наталії Мусевич:

«Закон не захищає платника податку, і здоровий глузд в інтересах людей, нажаль, не працює».

Енергоатом у період з 1 квітня 2011 року по 30 червня 2012 року користувалося пільгою з податку на прибуток, передбаченою абзацем 3 п. 15 підрозділу 4 Розділу ХХ Податкового кодексу України, відповідно до якого «тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива».

Вищезазначена норма була імперативною та звільняла до 1 січня 2020 року від оподаткування прибуток, отриманий:

- як від одночасного виробництва електричної та теплової енергії (під ці критерії цілком підпадав технологічний процес виробництва енергії (електричної та теплової) з ядерного палива АЕС України),

- так і виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива.

Однак, суд 1-ї інстанції у постанові від 13 жовтня 2016 року, підтримуючи фіскальний орган, обмежив право на пільгу виключно діяльністю з одночасного виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива, фактично «закривши очі» на першу частину цієї норми щодо діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії.

На особливу увагу заслуговує той факт, що суд першої інстанції, вперше приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову у зв’язку із відсутністю ліцензії на виробництво теплової енергії (через невизначеність органу, що її видає), не звернув увагу на те, що тепловою енергією, що виробляється Енергоатомом, опалюються міста-супутники АЕС. Припинення виробництва та постачання теплової енергії призведе до повного колапсу їх життєдіяльності.

Варто також зазначити, що Верховна Рада України лише 24 травня 2012 прийняла Закон України № 4834-VІ, введений в дію з 1 липня 2012 року, яким внесено зміни у ПК України в частині права на пільгу щодо прибутку, отриманого з «одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням біологічних видів палива». Тобто, законодавець змінив суб’єктів користування пільгою, звузивши їх коло. Цілком очевидно, що до впровадження цих змін Компанія правомірно скористувалася пільгою.

Проте, Київський апеляційний адміністративний суд, залишивши рішення суду 1-ї інстанції без змін, не зважив і на цей факт. Таким чином, я не можу назвати це рішення а ні законним, а ні справедливим. Енергоатом, не погоджуючись із таким рішенням суду, безперечно, звернеться із касаційною скаргою. А з нагоди професійного свята – Дня працівників суду бажаю усім українським суддям цікавих процесів та відсутності будь-якого тиску на них при прийнятті рішень.