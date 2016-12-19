У "Нафтогазі" вимагають дати чітке визначення "новим свердловинам", для яких знизять ренту

НАК "Нафтогаз України", вказує на необхідність чітко тлумачення критерію визначення "нової свердловини" в законопроекті №5132, що передбачає зниження ренти на видобуток газу з 14-29% (залежно від глибини нової свердловини) до 12%.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Законопроект, яким передбачається зниження ставки рентної плати для обсягів газу, видобутих з нових свердловин з нинішніх 29%/14% до 12%, не містить вичерпного визначення терміна "нова свердловина", що створює можливості для несумлінного поведінки газодобувних компаній", – зазначено в повідомленні НАК.

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На думку "Нафтогазу України", новими повинні визначатися свердловини, буріння яких з поверхні почнеться після 1 січня 2017 року (що підтверджено Актами про введення в експлуатацію бурових установок).

"Таке визначення дозволить попередити можливі зловживання, зокрема, класифікацію свердловин, з яких левова частка капітальних інвестицій була здійснена в минулому, як нових, наприклад, при добуривании і поглибленні існуючих свердловин, буріння бічних стовбурів", - уточнюють в НАК.

Як повідомлялося, Рада прийняла законопроект № 5132 "Про внесення змін у Податковий кодекс України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" в першому читанні 6 грудня.