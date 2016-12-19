Саудівська Аравія знову випередила Росію з видобутку нафти - JODI

Саудівська Аравія в жовтні знову обігнала Росію за обсягами видобутку нафти, виробляючи в середньому 10,625 мільйона барелів на добу, повідомляє Прайм з посиланням на дані організації "Спільна ініціатива щодо нафтової статистики" (JODI).

"При цьому Росія в жовтні видобувала 10,417 мільйона барелів на добу. У той же час обсяг видобутку Саудівської Аравії, за даними організації, знизився порівняно з вереснем на 0,23%, а РФ - зріс на 0,42%. У вересні щоденний обсяг видобутку Саудівської Аравії в середньому становив 10,650 мільйона барелів у порівнянні з 10,373 мільйона барелів в РФ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обсяг експорту нафти Саудівської Аравії в жовтні в місячному вираженні також знизився - на 2,25%, склавши 7,636 мільйона барелів на добу. Дані по аналогічному показнику Росії JODI не вказує.

"Одночасно з цим переробка на НПЗ Саудівської Аравії зросла в жовтні на 5,68% до попереднього місяця, до 2,564 мільйона барелів на добу. При цьому переробка на НПЗ РФ склала 5,719 мільйона барелів на добу, збільшившись на 1,83% з показника вересня", - підкреслює видання.

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Другий за величиною виробник нафти в ОПЕК - Ірак наростив експорт нафти в жовтні на 3,29%, до 3,384 мільйона барелів на добу, повідомляє JODI. При цьому видобуток нафти в країні в звітному періоді склала 4,776 мільйона барелів на добу, що на 0,04% більше показника попереднього місяця.

Крім того, згідно з даними організації, в Нігерії експорт нафти в жовтні зріс на 6,3%, до 1,635 мільйона барелів на добу. При цьому обсяг видобутку країни зріс на 7,93%, до 1,782 мільйона барелів на добу.