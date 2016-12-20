Нафта дешевшає напередодні різдвяних та новорічних свят

Ціни на нафту трохи знизилися на ранкових торгах у вівторок через те, що трейдери почали закривати позиції напередодні різдвяних і новорічних свят.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,13 відсотка до $54,85 за барель, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $51,91, на 0,4 відсотка нижче за попереднє закриття.

За словами трейдерів, невелике зниження котирувань викликане вирівнюванням позицій напередодні Різдва і Нового року, коли багато офісів закриваються.

Аналітики відзначили, що не чекають активних торгів цього тижня, як і факторів, здатних підштовхнути ціну нафти вгору.