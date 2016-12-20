"Газпром" може втратити свій найбільший актив у Туреччини - ЗМІ

Російський "Газпром" може втратити свій найбільший актив в Туреччині. Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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Частки російської компанії та Газпромбанку в Akfel Holding, найбільшому приватному імпортера російського газу до Туреччини, за підозрами у зв'язках з організацією Фетхуллаха Гюлена були де-факто націоналізовані.

За даними видання, про те, що влада Туреччини взяла під контроль і змінила раду директорів Akfel Holding стало відомо на початку грудня, але тоді статус російських інвестицій був незрозумілий. Тепер, за словами джерел газети, близьких до акціонерів Akfel, турецький Фонд страхування вкладів (TMSF) неформально повідомив їм, що "виконує функції акціонерів".

Найбільші структури Akfel Holding - Akfel Gas (контракт з "Газпромом" на 2,25 мільярда кубометрів газу в рік), Avrasia (0,5 мільярда) і Enerco (2,5 мільярда). В останніх двох компаніях 60% володіє СП Akfel і Газпромбанку. Інші 40% в Enerco належать австрійської OMV. У групи "Газпром" є також міноритарний пакет в Akfel Holding. Крім того, у "Газпрому" опціон на придбання 50% в Akfel Gas, але операція, розпочата в 2014 році, не закрита через відсутність схвалення турецького регулятора, пише газета.

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В цілому на компанії групи Akfel припадає 55% в портфелі поставок "Газпрому" турецьким приватним імпортерам і приблизно 20% від усіх поставок російського газу до Туреччини, відзначає видання.

За даними джерел газети, 2 грудня турецька влада повністю змінила раду директорів Akfel Holding, до неї увійшли представники TMSF і консультанти. Це стало можливим завдяки надзвичайному декрету N674, прийнятому після липневої спроби державного перевороту в Туреччині, відзначає видання.

"У нас просто забрали найбільш ефективного та прибуткового продавця російського газу до Туреччини", - заявив співрозмовник газети, близький до "Газпрому". У Akfel і "Газпромі" відмовилися від коментарів, TMSF не відповів на запит видання.