Нацкомісія знизила тариф "Укренерго" на 2017 рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила середньозважений тариф для державної компанії-оператора Об'єднаної енергосистеми України «Укренерго» на 2017 рік на 4,2%, до 6,054 коп/кВт-год порівняно з діючим тарифом 6,316 коп/кВт-ч.

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Відповідне рішення було одноголосно прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Згідно з прийнятою постановою, тариф "Укренерго" на перший квартал 2017 року становитиме 4,451 коп/кВт-год (без ПДВ), на другий – 7,656 коп/кВт-год (без ПДВ), на третій – 5,487 коп/кВт-год (без ПДВ), на четвертий – 6,846 коп/кВт-год (без ПДВ).

Планове надходження електроенергії в магістральні та міждержавні мережі "Укренерго" на 2017 рік заплановано в обсязі 111,5 млрд кВт-ч.

Згідно з документом, витрати на погашення позик міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, ЄІБ і МБРР) на 2017 рік заплановані в обсязі 1,4 млрд грн.

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Зазначається, що комісія не переведе "Укренерго" на стимулююче регулювання (RAB-регулювання) з 1 січня 2017 року, як планувалося раніше, у зв'язку з тим, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі не затвердило граничний рівень регуляторної норми прибутку в сфері передачі електроенергії магістральними та міждержавними мережами.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Укренерго» в 2015 році отримала 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року збиток компанії становив 1,2 млрд грн.