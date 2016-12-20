В Україні знизили оптову ціну електроенергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила прогнозовану оптово-ринкову ціну електроенергії на 2017 рік на 15,2%, до 1285 грн за 1 МВт-год.

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Відповідне рішення було одностайно ухвалено на черговому засіданні НКРЕКП.

«Пропонується з 1 січня знизити ОРЦ на 10%, а з першого квітня на 5,8%, таким чином, ціна в 2017 знизиться на 15,2%», - сказав у ході засідання голова комісії Дмитро Вовк.

Згідно з документом, з 1 січня НКРЕКП знизила оптово-ринкову ціну електроенергії на 10% - до 1342 грн за 1 МВт-год з діючої ціни 1490 грн за 1 МВт-год. Крім того, з 1 квітня комісія знизила ціну на 5,8%, до 1264 грн за 1 МВт-год, що в цілому знизить діючу ціну в 2017 році на 15,2%, до 1285 грн за 1 МВт-год.

При цьому, у 3 і 4 кварталі ціна залишиться на рівні 1264 грн за 1 МВт-год.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НКРЕКП Вовк повідомив, що в 2017 році регулятор планує перевести половину електричних розподільних мереж України на стимулюючу систему тарифоутворення зі зниженням тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

За його словами, зниження тарифів для промспоживачів і відсутності підвищення тарифів для побутових споживачів вдасться досягти, зокрема, за рахунок більш оптимальної структури генерації електроенергії, ніж у 2016 році, поступової ліквідації перехресного субсидування тощо.