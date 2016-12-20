Попит на газ в Україні до 2025 року знизиться на 11% - прогноз Міненерговугілля

Попит на природний газ в Україні знизиться до 2025 року порівняно з рівнем 2015 року на 11% - до 30 мільярдів кубометрів. Даний прогноз наводиться в проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року, який опублікований на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

"Очікується, що попит на газ у 2025 році складе 28-30 мільярдів кубометрів, а в 2035 році він може дещо зрости", - йдеться в тексті документа.

Також в проекті Енергостратегії повідомляється, що основний вплив на динаміку попиту буде чинити незначний ріст споживання промисловістю, зниження споживання природного газу у сфері теплопостачання і споживання населенням за рахунок заходів енергоефективності (з 18 до 12-13 мільярдів кубометрів в оптимістичному та базовому сценаріях).

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зажадав від Міненерговугілля в найкоротші терміни підготувати енергетичну стратегію країни.

Колишній заступник міністра енергетики Ігор Діденко в травні 2016 року повідомляв, що експерти України і Данії розроблять енергетичний баланс України до кінця цього року.

У серпні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін спільно з європейськими партнерами завершує розробку Енергетичної стратегії України.

В кінці вересня представник Міненерговугілля повідомив, що Комітет з підготовки Енергетичної стратегії України на 2017-2035 роки зможе надати перший проект цього документа на розгляд Кабінету міністрів через 1-3 місяці. 19 грудня проект Енергостратегії був опублікований на сайті Міненерговугілля.

За підсумками 2015 року Україна скоротила споживання газу на 20,6% – до 33,7 мільярда кубометрів. У січні-вересні 2016 року Україна скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11% – до 19,1 мільярда кубометрів.