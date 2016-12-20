"Нафтогаз" з початку року збільшив прибуток в 109 разів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в січні-вересні збільшив чистий прибуток в 109 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 25,5 мільярда гривень.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції в січні-вересні 2016 року становив 95,5 мільярда гривень, що на 28,9% більше результату за підсумками січня-вересня 2015 року, коли цей показник становив 74,1 мільярда гривень.

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Валовий прибуток компанії за дев'ять місяців 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився в 2,5 рази – до 33,7 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року "Нафтогаз" отримав 25 мільярдів гривень чистого збитку, тоді як в 2014 році чистий збиток компанії склав 89,9 мільярда гривень. Валовий прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2015 року склала 12,5 мільярда гривень проти 11 мільярдів збитку в 2014 році. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 мільярда гривень, що на 51% більше показника 2014 року.