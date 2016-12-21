В Укренерго пояснили масштабний збій в енергосистемі під Києвом кібератаками

Про це Reuters повідомив виконуючий обов'язки головного директора Укренерго Всеволод Ковальчук у вівторок.

За його словами розподіл електростанції під Києвом несподівано вимкнувся вранці в неділю, залишивши північну частину столиці без електрики.

Начальник служби безпеки України минулого тижня заявив, що країна потребує в посиленні свого кібер-захисту, про що свідчить хвиля нападів на урядові веб-сайти, які, за його словами, були здійснені Росією.

Ковальчук сказав, що відключення електрики склало 200 мегават потужності, що еквівалентно приблизно п'ятій частині споживання енергії столиці в нічний час.

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"Це дуже багато. Такого роду відключення буває дуже, дуже рідко", – сказав Рейтер по телефону Ковальчук.

Він зазначив, що є тільки два можливих пояснення аварії: або збій обладнання або зовнішні перешкоди.

ІТ-фахівці компанії виявили дані передачі, які не були включені в стандартні протоколи, припускаючи, що зовнішнє втручання було правдоподібним сценарієм.

Як повідомляв УНІАН, у селі Петрівці Київської області о 23:53 17 грудня було повністю знеструмлено підстанцію Північна. Всеволод Ковальчук розповів, що внаслідок цієї аварії опівночі відбулися відключення споживачів північної частини правобережжя Києва та прилеглих районів Київської області.