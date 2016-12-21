Нафта дорожчає на даних про скорочення її запасів у США

Світові ціни на нафту зростають у середу на даних Американського інституту нафти (API) про різке зниження запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

"Згідно з даними торгів, на 07:12 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,27% - до 55,50 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,34% - 53,48 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними API, запаси нафти знизилися на 4,1 мільйона барелів за тиждень, що завершився 16 грудня, пише газета The Wall Street Journal. Запаси бензину зменшилися на 2 мільйони барелів, а дистилятів - на 1,5 мільйона.

Читайте такожІрак має намір збільшити експорт нафти

Опитані газетою аналітики очікували скорочення запасів нафти лише на 2,3 мільйона барелів, а також зростання запасів бензину на 1,1 мільйона барелів і зменшення запасів дистилятів на 900 тисяч барелів.

Пізніше в середу стануть відомі дані про комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) від міненерго країни за тиждень, що завершився 16 грудня. Опитані агентством Reuters аналітики очікують, що цей показник скоротився на 2,515 мільйона барелів, або на 0,52%, до 480,69 мільйона барелів нафти.