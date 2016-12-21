Бюджет-2017: на підтримку держшахт передбачено 870 мільйонів

Верховна Рада України передбачила у державному бюджеті на 2017 рік виділення 870 мільйонів гривень за програмою підтримки державних вугледобувних підприємств шляхом часткової компенсації витрат на видобуток вугілля.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войцицька.

Крім того, на будівництво шахти №10 "Нововолинська" з держбюджету буде виділено 150 мільйонів гривень.

"На часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції - мінус 130 мільйонів гривень, загальна сума: 870 мільйонів гривень. На державну підтримку будівництва шахти №10 "Нововолинська" - додаткові 130 мільйонів гривень, загальна сума: 150 мільйонів гривень", - написала Войцицкая.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету на 2017 року Кабмін пропонував виділити 1 мільярд гривень фінансової підтримки вугледобувним підприємствам шляхом часткового покриття витрат з видобутку вугілля.

На початку червня глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про необхідність повернути державні дотації для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2016 рік кошти на дотації державним шахтам не передбачалися. Однак 31 березня парламент статті бюджету "Реструктуризація вугільних підприємств" (загальна сума 350 мільйонів гривень) перенаправив 250 мільйонів гривень на дотації держшахтам, а ще 100 мільйонів гривень – на будівництво шахти №10 "Нововолинська".

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Довідка УНІАН. У вугільній галузі України часто виникали скандали навколо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.

Наприклад, вугілля з держшахт реалізовувався через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки росли. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 гривень після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тисячі гривень. Таким чином, 600 гривень осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з так званих копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.

У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 мільярдів гривень, однак із-за військових дій на сході України, де знаходяться більшість шахт, було виділено близько 9 мільярдів гривень. Розмір дотацій в 2013 році склав близько 13 мільярдів гривень.