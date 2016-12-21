Україна з початку року імпортувала з Швеції 34% ядерного палива, решту - з Росії

Україна за 10 місяців 2016 року імпортувала 34% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо для роботи реакторів АЕС (Твелів), Швеції і 66% - з Росії.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Єдиним постачальником ТВЕЛів з Швеції є американсько-японська компанія Westinghouse, з Росії – дочірня компанія держхолдингу "Росатом" "ТВЕЛ".

За даними Держстату, з Росії було імпортовано ТВЕЛів масою 204,6 тонни на суму 288,2 мільйона доларів, а з Швеції – 105,7 тонни вартістю 100,6 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році закупила ядерного палива на загальну суму 628,2 мільйона доларів, зокрема, з Росії – на 588,8 мільйона доларів, Швеції – на 39,3 мільйона доларів. У 2015 році для українських АЕС було закуплено палива російського виробництва на 610,9 мільйона доларів, шведського – на 32,7 мільйона доларів.

За перше півріччя 2016 року Україна імпортувала 41,6% тепловиділяючих елементів виробництва Westinghouse і 58,4% – "ТВЕЛ".

В рамках програми диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України у 2016 році планувалося придбати більше третини палива у Westinghouse.

У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля зазначали, що Україна планує 2016 року використовувати паливо Westinghouse на трьох блоках АЕС з 15 працюючих. Крім того, у лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива виробництва Westinghouse.