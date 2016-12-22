Суд визнав банкрутом Одеську ТЕЦ, яка забезпечує теплом історичну частину міста

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Йдеться, що 13 грудня суд прийняв постанову про визнання ПАТ «Одеська ТЕЦ» банкрутом. Ліквідаційну процедуру підприємству відкрито строком на 12 місяців.

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У повідомленні компанії також сказано, що заяву про припинення емітента подав керуючий санацією Євген Лахненко.

Вартість чистих активів Одеської ТЕЦ становить 328 млн грн, сума зобов'язань – 710 млн грн. Таким чином, для розрахунку за зобов'язаннями підприємства активів ПАТ «Одеська ТЕЦ» недостатньо, тому після задоволення вимог кредиторів не залишиться суми, яка може розподілятися між акціонерами.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі під час робочої поїздки 17 листопада віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості вивчити перспективу теплопостачання центру Одеси.

За його словами, для розуміння перспективи ТЕЦ, потрібно дивитися на проблему значно ширше - з «оглядкою» на всю систему забезпечення міста теплом. Він зазначив, що необхідно ретельно вникнути в проблему – чи можна буде компенсувати вироблюваний ТЕЦ сьогодні теплоносій, чи доцільно будувати новий об'єкт тощо.

Довідка УНІАН. Власником ПАТ «Одеська ТЕЦ» є держава. ТЕЦ забезпечує теплом історичну частину Одеси – центр, Слобідку, Молдаванку.