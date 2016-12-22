"Газпром" пропонує "Нафтогазу" обмінятися гарантійними листами замість додаткової угоди

Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає Прайм.

""Газпром" пропонує "Нафтогазу" обмінятися взаємними листами, які відповіли б на питання і занепокоєння "Нафтогазу" щодо передплати", - розповів голова російського Міненерго.

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За його словами, "Нафтогаз" наполягає на додатковій угоді до контракту, оскільки побоюється, що з передоплати, внесеної за газ, паливо не буде поставлятися або буде поставлено, але не у відповідності з обсягами і заявками Києва.

""Газпром" категорично проти, Міненерго РФ підтримує позицію "Газпрому", тому що сторони проходять процедуру розгляду спірних питань в арбітражному суді", - підкреслив російський міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» очікує отримати рішення Стокгольмського арбітражу у справі про контракт на купівлю-продаж газу російським газовим монополістом «Газпромом» у квітні наступного року.

За словами Коболєва, "Нафтогаз" також очікує до кінця червня 2017 року отримати рішення Стокгольмського арбітражу у справі про зміну умов контракту з "Газпромом" на транзит газу через територію України.