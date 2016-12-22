Ціни на нафту опустилися нижче $55 за барель
10:16, 22 грудня 2016Енергетика
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"Чорне золото" подешевшало після інформації про зростання запасів нафти в США.
Ілюстрація REUTERS
Вартість нафти Brent закріпилася нижче $55 за барель, свідчать дані біржі ICE.
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Вартість лютневих ф'ючерсів північноморської суміші опустилася на 1,3% до попередньої торгової сесії і становила $54,63 за барель, передає RNS.
Ціни на нафту опустилися після інформації про зростання запасів нафти в США.
Як повідомило Управління з енергетичної інформації (EIA) комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 16 грудня, зросли на 2,3 млн барелів — до 485,4 млн.
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