Ціни на нафту опустилися нижче $55 за барель

Вартість нафти Brent закріпилася нижче $55 за барель, свідчать дані біржі ICE.

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Вартість лютневих ф'ючерсів північноморської суміші опустилася на 1,3% до попередньої торгової сесії і становила $54,63 за барель, передає RNS.

Ціни на нафту опустилися після інформації про зростання запасів нафти в США.

Як повідомило Управління з енергетичної інформації (EIA) комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 16 грудня, зросли на 2,3 млн барелів — до 485,4 млн.