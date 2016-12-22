"Укрнафта" у 2017 році може заощадити 1,3 мільярда гривень від зниження ренти

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Зниження ставок ренти на видобуток нафти дозволить «Укрнафті» заощадити приблизно 1,3 млрд грн наступного року. Компанія хотіла б спрямувати всі зекономлені ресурси на збільшення обсягу інвестицій, однак це буде залежати в тому числі від здатності знайти стійке рішення по проблемі історичної податкової заборгованості та дебіторської заборгованості», - повідомили в прес-службі, додавши, що компанія планує збільшити фінансування проектів інтенсифікації видобутку і критично необхідних витрат, таких як заміна насосно-компресорних труб і насосного обладнання.

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Також повідомляється, що компанія вітає рішення Верховної Ради про зниження ставки на видобуток нафти з початку 2017 року з 45% до 29% від товарної вартості нафти при видобутку на глибині до 5 тис. м) і з 21% до 14% на глибині понад 5 тис. м.

«Депутати прийняли рішення, від якого виграє не лише нафтова галузь країни, але в середньостроковій перспективі і державний бюджет. Зменшення податкового навантаження допоможе зупинити падіння обсягів виробництва. «Укрнафта» хотіла б реінвестувати зекономлені кошти і забезпечити прозорість їх використання, балансуючи це з необхідністю врегулювати податковий борг компанії», - наводяться в повідомленні слова виконавчого віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку «Укрнафти» Джонатана Поппера.

Згідно з повідомленням, компанія шкодує про те, що Рада не знизила податки на видобуток газового конденсату і ставку ренти на видобуток газу з нових свердловин.

«На жаль, парламент залишив старі ставки ренти для газового конденсату та не підтримав пропозицію нафтогазових компаній, у тому числі «Укрнафти», запровадити ставку ренти 12% для нових свердловин з метою стимулювання обсягів нового буріння вже в 2017 році», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, висока ставка ренти на видобуток нафти (45%) була введена в серпні 2014 року з ініціативи уряду у зв'язку з високими світовими цінами на нафту. У той час ціна на еталонний сорт нафти Urals перевищувала 100 дол. за барель. За інформацією компанії, на сьогодні ціни на нафту впали до 45-50 дол. за барель і на тлі цього високі податки значно обмежують можливості компаній інвестувати у видобуток нафти.

В кінці жовтня 2016 року глава компанії Марк Роллінс повідомив, що «Укрнафта» звернулася в державні органи з ініціативою про зниження ставки рентної плати за видобуток сирої нафти з нинішнього рівня в 45% до 29% від товарної вартості видобутої сировини. За словами Роллінса, дана ініціатива дозволить у довгостроковій перспективі збільшити податкові надходження в бюджет.

У середині листопада Поппер повідомив, що «Укрнафта» зможе інвестувати у видобуток нафти понад 100 млн дол. в рік і наростити обсяг видобутої сировини за умови зниження ставки рентної плати до 29%.

23 листопада у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення змін у Податковий кодекс із метою зниження з 1 січня 2017 року ставки рентної плати за видобуток нафти та конденсату. 20 грудня цей законопроект був розглянутий і проголосований у другому читанні. Його підтримали 235 народних депутатів.

Згідно статті 252 Податкового кодексу України, на сьогодні ставка рентної плати для нафти, видобутої на глибині до 5 тис. м, що становить 45% від товарної вартості, для глибини більше 5 тис. м – 21%.

Також у жовтні 2016 року Роллінс повідомляв, що податкова заборгованість компанії досягла 12 млрд грн. Для фінансового оздоровлення компанії був розроблений план досудової санації «Укрнафти», який поки ще не був прийнятий на зборах акціонерів.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.