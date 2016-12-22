Рівненська АЕС з 23 грудня відключить на ремонт перший енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», планує з 23 грудня вивести в планово-попереджувальний ремонт енергоблок № 1. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«Згідно з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України і відповідно до узгодженої заявки 23 грудня 2016 року планується відключення від мережі енергоблоку №1 РАЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних днів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час ремонту будуть проводитись регламентні роботи на основному обладнанні, а саме: середній ремонт реактора; ремонт устаткування всіх трьох каналів системи безпеки блоку; середній та поточний ремонти турбоагрегатів; середній та капітальний ремонти турбогенераторів; капітальний та поточні ремонти головних циркуляційних насосів; капітальний та середні ремонти парогенераторів; поточний ремонт компенсатора тиску.

Також буде проведено ряд понадрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки, зокрема, виконані роботи з підвищення щільності системи герметичних оболонок тепловиділяючих збірок, а також ресурсне обстеження програмно-технічного комплексу системи внутрішньореакторного контролю.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.