Депутати збільшили підтримку держшахт цього року на 450 мільйонів

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому закон, згідно з яким у державному бюджеті 2016 року фінансова підтримка державних вугільних шахт на покриття собівартості видобутку вугілля збільшена на 450 млн грн - до 700 млн грн.

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За ухвалення законопроекту №4744 «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» у другому читанні проголосували 253 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

За словами народного депутата і члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександра Горбунова, дані кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати працівникам держшахт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, станом на 1 жовтня заборгованість із зарплати перед шахтарями на підконтрольних українській владі територіях становила 289,3 млн грн.

У держбюджеті на 2016 рік кошти на дотації державним шахтам не передбачалися. Однак 31 березня парламент зі статті бюджету «Реструктуризація вугільних підприємств» (загальна сума 350 млн грн) перенаправив 250 млн грн на дотації держшахтам, а ще 100 млн грн – на будівництво шахти №10 «Нововолинська».

Верховна Рада України передбачила у державному бюджеті на 2017 рік виділення 870 млн грн за програмою підтримки державних вугледобувних підприємств шляхом часткової компенсації витрат на видобуток вугілля.