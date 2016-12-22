"Укренерго" представило новий бренд компанії та бачення розвитку енергетики

Презентація відбулась в рамках відкритої лекції т.в.о. директора ДП «НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука “Smart energy to / for everyone”, що пройшла у НТУУ «КПІ» ім. І.Сікорського.

Під час спілкування зі студентами провідного технічного ВУЗу країни керівник "Укренерго" звернув увагу на глобальні зміни в енергетиці та управлінні енергосистемою, які відкривають перед нами нові можливості та ставлять нові задачі.

«Глобальна енергетика трансформується у напрямку «озеленення», тобто виробництва електрики з чистих відновлювальних джерел – води, Сонця, вітру, біомаси. Україна не стоїть осторонь цих процесів. Зростаюча частка відновлюваних джерел енергії (таких як вітер та сонце) з урахуванням особливостей роботи таких електростанцій, виводить на новий рівень питання надійності роботи мереж, а також управління енергетичним балансом, змінюючи звичну парадигму керування енергосистемою», - зазначив голова "Укренерго".

"Вирішувати завдання ми плануємо шляхом реалізації концепції «розумних мереж» Smart Grid, яку впроваджуватимемо вже з 2018 року. У недалекому майбутньому диспетчер енергосистеми зможе управляти потоками, розподіляючи електроенергію від і до кожного окремо взятого електричного пристрою. Це повністю нова архітектура енергосистеми, заснована на управлінні попитом (demand on response). Маємо навчитися балансувати систему, в якій на частку відновлювальної енергії припадає 20% виробітку електроенергії і більше, - підкреслив В. Ковальчук, - Це є вектором розвитку європейської енергетики на наступні роки".

Впровадження нових технологій потребує нового мислення, мобілізації тисяч найкращих фахівців, фундаментальної перебудови всієї ІТ-інфраструктури та значних інвестицій.

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«Ми десятиріччями лише передавали електроенергію від генерації до споживача, були виключно інженерами, які мають справу з металом, залізом та, звичайно, диспетчеризували систему. Але світ змінився, змінились задачі, змінились технології, навіть час летить швидше. Ми не лише будемо передавати електроенергію у необхідній кількості до її споживача, а й, створюватимемо умови споживачу для його розвитку. І нам не важливо, чи цей споживач – людина чи компанія – зазначив В. Ковальчук - Ми плануємо дати можливість кожному самостійно обирати час і обсяги споживання, економити та заробляти. А відтак – ми створюємо можливості для розвитку всієї країни через інтелект та ноу-хау. Це - нова філософія Укренерго, яку відображає наш новий слоган: “ITellectual energy” (ІТелектуальна енергія).

Майбутнє - не за нафтою, не за газом і не за вугіллям. Майбутнє - лише за чистою електроенергією і «розумними» технологіями її використання. Саме це символізує новий логотип "Укренерго".

«Буква U на нашому новому логотипі - це символ національної енергетичної системи, листочок у вигляді букви Е – глобальний напрямок розвитку енергетики, еволюція. Ми розуміємо і рухаємось у напрямку екологічної енергії. Більше того, з кожним роком цей листочок буде ставати все «зеленішим» - наголосив керівник Укренерго. - Разом будуватимемо компанію та енергосистему, фундаментом якої є інтелект, IT, інновації та світовий досвід».