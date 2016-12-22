Укренерго зібралося залучати студентів до майбутніх проектів компанії

Стартує програма з провідного технічного вищого навчального закладу нашої держави - Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Відповідний Меморандум про співробітництво між університетом та системним оператором урочисто підписали ректор НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" Михайло Згуровський та т.в.о. директора ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук під час відкритої лекції останнього, що була присвячена глобальним змінам в електроенергетиці, а також презентації нового бренду, візії та філософії Укренерго та нашого бачення майбутнього української енергосистеми.

"Нові ідеї потребують нових знань, свіжого мислення, нестандартного погляду. Рушійною силою змін у багатьох сферах традиційно було студентство – зазначив під час підписання Меморандуму Всеволод Ковальчук. - Сьогодні ми починаємо новий проект і нову сторінку в історії Укренерго та Київського політехнічного інституту – "енергоосвітній міст", покликаний мотивувати молоде покоління, забезпечити енергетику перспективними кваліфікованими кадрами та взаємоінтегрувати наукову і практичну енергетику. Я вдячний ректору Михайлу Згуровському за те, що він підтримав наші ініціативи".

"Наш університет є давньою кузнею кадрів для Укренерго та енергетики в цілому. Чимало студентів будували та розвивали Об’єднану енергосистему України в минулому, забезпечують її надійне функціонування зараз, і, впевнений, будуть успішно робити це у майбутньому. Дуже радий, що ми виводимо співробітництво з Укренерго на новий, сучасний та якісний рівень, як це роблять у провідних країнах світу", - зауважив ректор НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" Михайло Згуровський.

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Меморандум передбачає співпрацю за різними напрямами. Віднині спеціалісти Укренерго братимуть безпосередню участь у формуванні професійних компетенцій та актуалізації освітніх програм, пов’язаних з електроенергетичною галуззю відповідно до нових завдань, які стоять перед нами. Ми плануємо створення мотиваційної платформи, а саме конкурсних та стипендійних програм для студентів Київського політехнічного інституту, розробку та впровадження дистанційних електронних курсів з основ електроенергетики для потреб Укренерго, започаткування інтерактивних курсів з енергоменеджменту та функціонування енергоринку для консультування та обміну досвідом, у тому числі, з європейськими фахівцями. Кращі студенти братимуть участь в опрацюванні концептуальних підходів до втілення технологій "розумних мереж" (Smart Grid) в ОЕС України, проведенні аналізу умов та створення платформи для реалізації системи управління попитом електроенергії (demand on response).

Запланована організація низки освітніх та просвітницьких заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо) з розвитку енергетики, електричних мереж, а також створення майданчика для пошуку, опрацювання та реалізації цікавих та перспективних проектів за участю студентів та викладацького складу Київського політехнічного інституту.

"Будемо разом розвивати новий "Інкубатор ідей" (Ukrenergo laboratories) та об’єднаємо навколо нас найкращі "уми". Я переконаний, що в День енергетика я повинен стояти саме тут, поруч з вами і з вами говорити про майбутнє, – сказав Всеволод Ковальчук, звертаючись до молоді, - Ви нам потрібні! Талановиті, успішні та творчі – драйвери змін в енергетиці країни".