Міненерговугілля має намір підвищити ціну на видобуте держшахтами вугілля

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив про намір міністерства збільшити ціну, за якою державні вугледобувні підприємства реалізують свою вугільну продукцію. Таку заяву він зробив під час підсумкової за 2016 рік прес-конференції.

"Ціна на вугілля (видобуте держшахтами – УНІАН) буде піднята", - сказав міністр, додавши, що на сьогодні він не може озвучити нову ціну на вугілля, оскільки це "комерційний і дуже чутливе питання".

Також Насалик зазначив, що напрямок подальшого розвитку державних вугледобувних підприємств буде націлене на збільшення видобутку вугілля та збільшення матеріально-технічного забезпечення.

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2016 року Насалик повідомив, що ціна реалізації вугілля, що видобувається на державних шахтах, була піднята з 1 серпня 2016 року до 1370 з 1200 гривень за тонну.

У червні віце-президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква повідомив, що середня собівартість вугілля на українських державних шахтах становить близько 2000 гривень/тонна, а шахтарі продають його по 1200 гривень/тонна, таким чином, у держшахт ростуть борги по зарплаті і за куплені товари чи послуги, наприклад, за ту ж електроенергію.

Про те, що ціна реалізації вугілля не покриває собівартість вугільної продукції, також повідомлялося у звіті Антимонопольного комітету, який був опублікований на початку червня 2016 року.