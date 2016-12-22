2016 року Укргідроенерго сплатило майже два мільярди податків

За 11 місяців 2016 року підприємство сплатило в бюджети різних рівнів майже втричі більше податків, ніж торік - 1,9 млрд. грн. А Канівська гідроелектростанція - 36,6 млн. грн. З чого майже 18 млн грн напряму чи у вигляді субвенцій повернулися в обласний, місцевий і селищні бюджети. В обласні бюджети спрямовують 50% податку за користування водними ресурсами. Плата за землю, податок на нерухоме майно йдуть у місцевий бюджет. Також повертається в обласний і місцевий бюджети 75% податку на доходи фізичних осіб, які працюють на станції.

Окрім цього, Ігор Сирота наголосив, що найвищою цінністю для Укргідроенерго є збереження природи і сталий розвиток суспільства.

Керівник держпідприємства розповів, що за підтримки міжнародних фінансових інституцій, таких як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк проводять масштабну реабілітацію українських ГЕС. Уже модернізували понад половину гідроагрегатів. Зокрема впровадили нову систему управління, яка попереджає виникнення аварійних ситуацій.

Наразі міжнародні фінансові структури розглядають можливість фінансування проектів Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2, каскаду Дністровських ГЕС.