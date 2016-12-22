Нафта дорожчає через слабкий долар

Світові ціни на нафту збільшуються в четвер завдяки здешевлення долара на тлі слабкої статистики з США, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

"Станом на 17:41 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,29% - до 55,16 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI – на 1,28%, до 53,16 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускався на 0,29%, до 102,70 пункту.

Міністерство праці США в четвер повідомило, що число первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за тиждень, що завершився 17 грудня, підскочив на 21 тисячу з показника попереднього тижня, до 275 тисяч. Індикатор виявився максимальним з кінця червня цього року. При цьому аналітики очікували зростання показника лише на 2 тисячі - до 256 тисяч.

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Мінторгівлі країни повідомило, що споживчі доходи американців у листопаді збільшилися на 1,6 мільярда доларів, або менш ніж на 0,1% порівняно з жовтнем, витрати зросли на 24 мільярди доларів, або на 0,2%. Аналітики очікували, що обидва показники зросли в місячному вираженні на 0,3%. Наявні доходи населення в США в листопаді знизилися менш ніж на 0,1%, або на 1,3 мільярда доларів.

Слабка статистика призвела до зниження курсу долара. Це, в свою чергу, призвело до подорожчання нафти, яка торгується в доларах, збільшивши попит на "чорне золото" з боку інвесторів, які володіють іноземною валютою.