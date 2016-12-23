Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф у 35,7 мільйонів євро

Про це повідомляє Дождь з посиланням на BNS.

Головний адміністративний суд Литви залишив у силі рішення Ради з конкуренції, прийняте в жовтні 2014 року.

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Це зобов'язує «Газпром» виплатити штраф 35,651 мільйона євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що регіональний адміністративний суд Вільнюса підтвердив рішення нижчої інстанції про те, що «Газпром» повинен виплатити штраф у розмірі €35,7 млн за обмеження конкуренції на ринку Литви.

Штраф на компанію було накладено у червні 2014 року за відмову обговорити з литовською компанією Lietuvos Energija віртуальний обмін газом.