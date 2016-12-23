Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту знижуються в останній день робочого тижня на тлі фіксації інвесторами прибутку напередодні свят, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:18 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,33% - до 54,87 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,43%, до 52,72 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в четвер "чорне золото" дорожчає завдяки здешевленню долара на тлі слабкої статистики з США по ринку праці та доходів і витрат споживачів. Обсяг торгів на ринку нафти невеликий напередодні свят, але загальні настрої інвесторів залишаються позитивними, пише газета The Wall Street Journal. Це пов'язано з очікуваннями зменшення пропозиції нафти в світі у зв'язку з домовленостями країн, що входять і не входять в ОПЕК, за скорочення видобутку "чорного золота".

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"Ми віримо, що... ребалансування (на ринку - ред.) нафти відбувається, і ціни підвищаться до 60 доларів за барель у 2017 році", - наводить газета думку аналітика OCBC Bank Барнабаса Гана (Barnabas Gan).

Стримали здешевлення нафти дані про те, що імпорт нафти в Китай виріс в листопаді на 18% в річному вираженні, до 32,35 мільйона тонн або 7,9 мільйона барелів на день, пише газета. При цьому імпорт нафти з Росії збільшився в річному вираженні на 18%, до 4,6 мільйона тонн, а з Саудівської Аравії - на 29%, до 4,71 мільйона тонн.