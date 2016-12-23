На ЮУАЕС завершено будівельно-монтажні роботи зі створення локального пульта фізичного захисту енергоблоків №1 та №2

Як зазначає прес-служба ДП "НАЕК "Енергоатом", у приміщенні встановлено необхідне обладнання, організовано робочі місця персоналу служби фіззахисту.

Повідомляється, що роботи виконано за рахунок коштів "Енергоатому", а також у рамках міжнародної допомоги, зокрема "Меморандуму про надання технічної допомоги США в переоснащенні енергоблоків №1 та №2 ЮУАЕС".

Поряд з цим триває оснащення зон обмеження доступу першого та другого енергоблоків. Найскладнішим в цьому процесі є роботи з прокладання кабельних трас. Їх буде проведено під час планово-попереджувальних ремонтів 2016-2017 років.

Під час урочистого відкриття приміщення локального пульта фіззахисту генеральний директор ВП ЮУАЕС Володимир Лісніченко наголосив: "Сьогодні ми виконали ще одне дуже важливе завдання з удосконалення системи фізичного захисту АЕС. Слід зазначити, що її модернізація реалізується підвищеними темпами. Приємно констатувати, що доброю традицією стало під кінець року здавати черговий об’єкт фіззахисту. Ще символічніше, що цьогоріч ми здаємо його у день нашого професійного свята. Сподіваюся, в подальшому цю традицію буде продовжено аж до повного завершення проекту".

Як відомо, в серпні поточного року ухвалено рішення про встановлення для Миколаївської області "жовтого (ймовірна загроза)" рівня терористичної загрози. У цих умовах керівництво відокремленого підрозділу вжило низку додаткових організаційних і технічних заходів з посилення фізичного захисту, охорони та оборони об’єкта - встановлено та введено в експлуатацію сучасні комплекси інженерно-технічних засобів системи фіззахисту, на які покладено завдання з виявлення порушників і їх затримання.