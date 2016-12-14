На ВРП-750 Запорізької АЕС встановлюється нове обладнання

Монтаж роз'єднувачів виконують фахівці Південної енергетичної компанії (ПЕК). Шефмонтаж (збірка і встановлення обладнання) проводиться під наглядом інженерів виробника.

«В даний момент HAPAM, згідно з контрактом, проводить навчання монтажників і шефмонтаж, - прокоментував роботи, які ведуться на майданчику керівник регіону продажу польської компанії Роман Гайдук, - Це наша місія тут. Перший роз'єднувач встановлюється довше, ніж зазвичай, тому що потрібно все показати, пояснити, навчити, щоб мінімізувати можливі помилки у монтажі до мінімуму».

Польські фахівці провели навчання персоналу служб електричного цеху, оскільки після здачі об'єкта ЕЦ приймає це обладнання в експлуатацію і буде займатися його технічним обслуговуванням і ремонтами. З боку виробника устаткування була надана інформація про конструкцію роз'єднувача і принципи його роботи. У процесі навчання польські інженери на практиці продемонстрували працездатність обладнання, розповіли про особливості техобслуговування при виведенні в ремонт.

«Це обладнання нового покоління, - розповів начальник служби з ремонту розподільчих пристроїв 150-750 кВ, гідротехнічних споруд та загальностанційних об'єктів Павло Бут, - роз'єднувач з пофазним приводом дуже надійний і одночасно досить простий в обслуговуванні, при цьому має ряд переваг в порівнянні з обладнанням, яке використовується на діючому ВРП-750. По-перше, в конструкції знаходяться заземлюючі ножі, по-друге, роз'єднувач і заземлювач мають окремо електропривод. А на старому обладнанні заземлювачі вимикаються і вмикаються вручну».

Роботи з монтажу роз'єднувачів планується завершити в грудні, а вже найближчим часом на майданчику ВРП-750 збиратимуть елегазові високовольтні вимикачі серії GL314 виробництва французької компанії ALSTOM. І представники виробника обладнання будуть так само, як і інженери HAPAM, проводити шефмонтаж і навчання персоналу.

Довідка. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.