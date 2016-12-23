На Хмельницькій АЕС розглянули питання щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1
2 грудня 2016 року на Хмельницькій АЕС відбулася робоча нарада за участі провідних технічних спеціалістів енергокомпанії та атомної станції під керівництвом президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.
На нараді розглянуто комплекс основних організаційних, технічних, фінансових питань щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ХАЕС.
Роботи з продовження експлуатації енергоблоків – надзвичайно важливий напрямок діяльності енергокомпанії. За останні роки Енергоатомом накопичений значний досвід щодо виконання робіт з продовження термінів експлуатації енергоблоків РАЕС, ЮУ АЕС, ЗАЕС. На часі - енергоблок №1 Хмельницької АЕС.
У грудні 2018 року спливає 30-річний ліцензійний термін експлуатації енергоблока №1. Про стан справ з організації виконання робіт, пов’язаних із продовженням терміну експлуатації енергоблока №1, доповів заступник головного інженера з технології та інжинірингу Вадим Хатьомкін. У доповіді було детально проаналізовано комплекс заходів, які потребують першочергового вирішення відповідних служб ХАЕС і Енергоатома.
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Недашковський зазначив, що продовження терміну експлуатації – стратегічне завдання Компанії. «Це надзвичайно напружена і важка робота, як персоналу Хмельницької АЕС так і Компанії. Такі наради відтепер планується проводити щоквартально».
Учасники наради розглянули також питання щодо ремонту ротора турбогенератора енергоблока №1.
Крім того, президент Компанії разом із настоятелем собору святих Архистратига Божого Михаїла та Архангела Гавриїла української православної церкви Київського патріархату архімандритом Владиславом нагородили медаллю «За жертовність і любов до України» волонтерів Хмельницької АЕС: Юрія Камозіна, Наталію Новікову, Сергія Закусила, Костянтина Бичкова та Надію Мельничук. Вручаючи нагороди, Ю. Недашковський підкреслив, що вся компанія підтримує воїнів, які захищають Україну в зоні АТО. Хмельницька АЕС не стоїть осторонь і надає активну благодійну допомогу. Президент подякував волонтерам і всьому персоналу ХАЕС за активну громадянську позицію.
Отець Владислав також висловив подяку всім працівникам ХАЕС, хто долучився до допомоги і закликав надалі докладати всіх зусиль для встановлення миру в Україні.