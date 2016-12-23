На Хмельницькій АЕС розглянули питання щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1

На нараді розглянуто комплекс основних організаційних, технічних, фінансових питань щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ХАЕС.

Роботи з продовження експлуатації енергоблоків – надзвичайно важливий напрямок діяльності енергокомпанії. За останні роки Енергоатомом накопичений значний досвід щодо виконання робіт з продовження термінів експлуатації енергоблоків РАЕС, ЮУ АЕС, ЗАЕС. На часі - енергоблок №1 Хмельницької АЕС.

У грудні 2018 року спливає 30-річний ліцензійний термін експлуатації енергоблока №1. Про стан справ з організації виконання робіт, пов’язаних із продовженням терміну експлуатації енергоблока №1, доповів заступник головного інженера з технології та інжинірингу Вадим Хатьомкін. У доповіді було детально проаналізовано комплекс заходів, які потребують першочергового вирішення відповідних служб ХАЕС і Енергоатома.

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Недашковський зазначив, що продовження терміну експлуатації – стратегічне завдання Компанії. «Це надзвичайно напружена і важка робота, як персоналу Хмельницької АЕС так і Компанії. Такі наради відтепер планується проводити щоквартально».

Учасники наради розглянули також питання щодо ремонту ротора турбогенератора енергоблока №1.

Крім того, президент Компанії разом із настоятелем собору святих Архистратига Божого Михаїла та Архангела Гавриїла української православної церкви Київського патріархату архімандритом Владиславом нагородили медаллю «За жертовність і любов до України» волонтерів Хмельницької АЕС: Юрія Камозіна, Наталію Новікову, Сергія Закусила, Костянтина Бичкова та Надію Мельничук. Вручаючи нагороди, Ю. Недашковський підкреслив, що вся компанія підтримує воїнів, які захищають Україну в зоні АТО. Хмельницька АЕС не стоїть осторонь і надає активну благодійну допомогу. Президент подякував волонтерам і всьому персоналу ХАЕС за активну громадянську позицію.

Отець Владислав також висловив подяку всім працівникам ХАЕС, хто долучився до допомоги і закликав надалі докладати всіх зусиль для встановлення миру в Україні.