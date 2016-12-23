На енергоблоці №3 РАЕС триває модернізація обладнання систем контролю та управління

В рамках реалізації Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки АЕС України на енергоблоці №3 виконується модернізація системи нормальної експлуатації важливої для безпеки турбінного відділення (СНЕ ВБ ТВ), системи контролю механічних величин турбіни (СКМВТ), системи автоматичного регулювання і дистанційного керування (САРтаДК), впровадження обладнання технологічного захисту, блокування і сигналізації (ТЗБтаС).

Модернізація обладнання системи контролю управління СНЕ ВБ ТВ виконується за рахунок кредитних коштів ЄБРР/Євроатом. Виробником та постачальником обладнання є ПАТ "НВП "Радій" (м. Кропивницький) - переможець міжнародних відкритих торгів за принципами та правилами закупівель ЄБРР. Проектно-кошторисна документація розроблена Харківським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом "Енергопроект". Монтажні та пусконалагоджувальні роботи виконуються спеціалістами ТОВ "Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство "Електропівденмонтаж" (м. Вараш).

Основною метою модернізації є підвищення показників надійності, працездатності та безвідмовності, а також створення умов, що перешкоджатимуть порушенням нормальної експлуатації енергоблоку №3. Модернізація обладнання приведе до відповідності СКУ СНЕ ВБ ТВ та її елементів до діючих в Україні норм, правил та стандартів ядерної та радіаційної безпеки, а застосування нових технічних засобів, надійної елементної бази та схемотехнічних, системотехнічних і конструктивних рішень виключить невиконання та помилкове виконання функцій, важливих для безпеки. Модернізація передбачає: вдосконалення інтерфейсу "людина-машина"; впровадження безперервної діагностики контролю справності програмно-технічних засобів збору, обробки та зберігання інформації про стан обладнання; скорочення кабельних ліній зв’язку за рахунок передачі інформаційних та управляючих сигналів цифровими (оптичними) лініями зв’язку. Застосування двохкомплектної підсистеми технологічних захистів турбогенератору (ТГ) та турбоживильних насосів (ТЖН) забезпечить резервування, підвищення надійності, працездатності та безвідмовність обладнання. Пізніше заплановано виконати подібну заміну обладнання на повномасштабному тренажері для приведення ПМТ-1000 до реального стану енергоблоку-прототипу №3 РАЕС.

Сьогодні на енергоблоці №3 виконується комплекс будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Повністю завершено роботи з демонтажу близько 200 шаф УКТЗ ТВ та 200 збірок електророзподільчих типу РТЗО ("розподілювач токовий закритий одностороннього обслуговування"). Також виконано демонтаж панелі нормуючих перетворювачів та живлення контрольно-вимірювальних приладів та автоматики ТВ. Загалом, в рамках модернізації СКУ СНЕ ВБ ТВ демонтовано більше 300 км кабельної продукції.

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Після демонтажу обладнання та виконання необхідних будівельних робіт зі встановленням закладних деталей завершено монтаж 47 шаф програмно-технічного комплексу системи нормальної експлуатації ТВ, 109 шаф електророзподільчих типу ШЕР, технічних засобів зі складу СКМВТ ТГ-5, ТЖН-1,2 (5 штук), інструментальних робочих станцій, кабельних ліній зв’язку та розпочато налагоджування зазначеного обладнання. Загалом проведено ротацію близько 350 шаф.

На блочному щиті керування БЩК-3 практично виконана запланована заміна фасадів панелей та пультів управління турбінного відділення. Проводиться налагодження модернізованого обладнання.

В рамках модернізації СКУ СНЕ ВБ ТВ в машинному залі турбінного відділення енергоблоку №3 заміні підлягає близько 1200 контрольно-вимірювальних приладів, 100 показуючих приладів, 30 виконавчих механізмів типу МЕО, 200 з’єднувальних коробок, 300 блоків електричних затискачів, 322 кілометрів кабельної продукції та іншого обладнання.

За словами заступника начальника цеху теплової автоматики та вимірювань РАЕС Віталія Корольчука, незважаючи на великий обсяг планових робіт з модернізації обладнання, всі роботи виконуються згідно з графіком планово-попереджувального ремонту. Завершення цих робіт надасть можливість безпечно експлуатувати обладнання енергоблоку №3 у понадпроектний період.