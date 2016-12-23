Почнемо подачу газу в Крим: Путін заявив, що окупований півострів підключили до газопроводів РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив про приєднання ГТС окупованого Криму до магістральних газопроводів Росії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

«Одна з проблем Криму – це енергопостачання. Хочу вас проінформувати, що «Чорноморнафтогаз» закінчив роботу з приєднання кримської ГТС до магістральних газопроводів РФ», - сказав Путін.

Він заявив, що в найближчі 2-3 дні буде оголошено про початок подачі російського газу в Крим. За його словами, Крим на піку навантажень споживає 1200-1300 мегават, 800 мегават поставлялося з континентальної України, а сьогодні власна генерація 1000-1100 мегават і додали пересувні електростанції, що в сумі дає 1300 мегават.

При цьому Путін заявив, що після «приходу газу» з РФ почнеться будівництво двох електростанцій потужністю 250 мегават.

За його словами, це стане наробком для розвитку економіки Криму. "Сподіваюся, що ми найближчим часом порадуємо жителів Криму", - сказав він.