Україна побудує новий газопровід до Генічеська за 240 мільйонів гривень

Кабінет міністрів України планує профінансувати будівництво газопроводу в Генічеський район Херсонської області та місто Генічеськ в обсязі 220-240 млн грн, повідомив у ході виступу в парламенті віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.

Читайте такожУкраїнський газ постачають до Криму з моменту його окупації і до останнього часу - ЗМІ

«Було прийнято рішення щодо облаштування додаткового вводу з міста Нова Асканія до Генічеська з приєднанням двох населених пунктів. Виділено фінансовий ресурс на рівні обласної ради, розробляється проектно-кошторисна документація, - сказав Кістіон. - Орієнтовна вартість газопроводу 220-240 млн грн, і він буде побудований протягом 2017 року».

Присутній у ході виступу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що раніше обсяг робіт оцінювався в 1,4 млрд грн. «Якщо ми щось можемо зробити за 220-240 млн, я нікому не дам вкрасти на цьому мільярд», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, місто Генічеськ (Херсонська обл.) з початку окупації Росією Автономної Республіки Крим забезпечується виключно газом з родовища Стрілкове, розташованого в Херсонській області біля Арабатської стрілки. Разом з тим, існуюча схема подачі палива є ненадійною. У зв'язку з цим, російські ЗМІ не раз повідомляли про те, що саме Росія забезпечує український Генічеськ газом, нібито на прохання жителів міста. Міська й районна влада регулярно спростовують ці повідомлення.