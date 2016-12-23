Рівненська АЕС відключила перший енергоблок від мережі для проведення планового ремонту

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №1 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

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«23 грудня 2016 року о 15:01 енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту відповідно до узгодженої заявки графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України. Ремонт розрахований на 45 календарних днів», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час ремонту будуть проводитись регламентні роботи на основному обладнанні, а також низка понадрегламентних робіт із реконструкції та модернізації, спрямованих на підвищення безпеки.

Згідно з повідомленням, станом на 23 грудня в роботі перебувають два енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1420 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.