В українських сховищах залишилося майже 12,3 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 16 по 24 грудня скоротилися на 3,4%, або на 436 мільйонів кубометрів, - до 12,291 мільярда кубометрів з 12,727 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 24 грудня зі сховищ відібрано 47,4 мільйона кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мали скласти не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір.