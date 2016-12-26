Ірак продовжує нарощувати експорт нафти

Ірак, другий за величиною видобутку виробник ОПЕК, в листопаді наростив середньодобовий обсяг експорту нафти на 2,66% порівняно з жовтнем - до 3,47 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на дані іракської держкомпанії State Oil Marketing Organization (SOMO).

Наголошується, що за підсумками жовтня середньодобовий обсяг поставок нафти з Іраку становив 3,383 мільйона барелів.

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"Загалом в листопаді Ірак експортував 104,1 мільйона барелів нафти (зниження на 0,76% порівняно з жовтнем). Весь обсяг нафти був експортований з родовищ Басра і Кіркук. Листопадовий обсяг експорту з родовища Басра скоротився порівняно з жовтнем на 0,38% і становив 102,2 мільйона барелів, з родовища Кіркук експорт впав на 17,4%, до 1,9 мільйона барелів", - йдеться в повідомленні.

Доходи Іраку від експорту нафти за звітний період склали 4,216 мільярда доларів при середній ціні в 40,5 долара за барель. У жовтні ці доходи становили 4,426 мільярда доларів.

Наразі Ірак, який посідає п'яте місце в світі за розміром запасів нафти, відновлює свою енергетику після десятиліть воєн і економічних санкцій.