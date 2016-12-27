У 2017 році продавати газ населенню зможуть відразу кілька трейдерів - віце-прем'єр

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" розповів віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"Газ для населення зараз продається тільки НАК "Нафтогазом". Тепер на ринку є кілька трейдерів, готових відпускати газ безпосередньо для населення. І ціна буде такою, яку запропонує трейдер. Хоча є кілька моментів, які ми повинні вирішити до кінця першого кварталу 2017 року. Наприклад, щоб запрацював ринок природного газу, потрібно монетизувати виплати, які здійснюються за рахунок державного бюджету у вигляді компенсацій споживачам - субсидій, пільг тощо", - розповів Кістіон.

Крім того, за його словами, Кабмін сподівається на ухвалення в цілому закону "Про ринок електроенергії" в першому кварталі 2017 року, а тим часом уряд готує нормативні та підзаконні акти, щоб "запустити ринок електроенергії".