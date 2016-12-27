Путін запустив газ із Росії до окупованого Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив під час відеомосту Москва-Сімферополь.

Заявляється, що загальна протяжність газопроводу становить 358,7 км, включаючи двонитковий перехід через озеро Тузла та Керченську протоку, а також газопровід-відвід на Сімферополь протяжністю 27,3 км

«Це ще одне дуже важливе рішення для розвитку Криму на тривалу перспективу. Маю на увазі, що надходження російського магістрального газу на Кримський півострів дозволить нам створити зовсім нову обстановку з точки зору розвитку всього економічного комплексу, розвитку в соціальній сфері Криму і Севастополя», - сказав Путін.

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Він відзначив, що на базі газу, що надходить до Криму, на півострові в 2017-2018 роках будуть побудовані дві електростанції потужністю 470 мегават, які закриють поточні потреби півострова в електроенергії.

За його словами, за чотири роки в Криму має бути побудовано і реконструйовано 70 км магістральних газопроводів і 2,5 тис. км міжселищних газопроводів, а також вісім газоперекачувальних станцій.