Суд ЄС призупинив доступ "Газпрому" до OPAL

Суд Євросоюзу призупинив дію рішення Єврокомісії стосовно збільшення доступу російського «Газпрому» до трубопроводу OPAL, який дає змогу російській компанії збільшити поставки газу в Європу в обхід України. Про це повідомив гендиректор польської газової компанії PGNiG Петр Возняк, передає ZN.UA

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Як передає агентство Bloomberg з посиланням на, рішення суду прийнято 23 грудня.

Очікується, що воно буде опубліковано до кінця року. Тим часом "Газпром" вже наростив фізичну завантаження OPAL до 86%.

Нагадаємо, уряд Польщі оскаржив у Європейському суді рішення Єврокомісії (ЄК) про розширення доступу "Газпрому" до трубопроводу Opal.

У Польщі вважають, що дозвіл «Газпрому» збільшити поставки в обхід України суперечить нормам диверсифікації джерел енергії. Польський уряд просить призупинити дію постанови.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Єврокомісія дозволила російському газовому монополісту "Газпрому" взяти участь у тендері на використання 50% додаткових потужностей німецького газопроводу OPAL - найбільшого німецького газопроводу, що дозволяє з'єднати газотранспортні потужності Німеччини з російським газопроводом "Північний потік" і обійти Україну.

У разі, якщо остаточне рішення буде на користь "Газпрому", це призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 мільйонів доларів в рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.