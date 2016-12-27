Єврокомісія відповість на запитання Суду ЄС, який призупинив дію рішення про додатковий доступ "Газпрому" до OPAL

Проте в ЄК переконані, що рішення надати такий доступ повністю відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській комісії.

"Комісія у відповідності з процедурами Загального суду Європейського Союзу відповість на поставлені запитання у свій час. Рішення Комісії було прийнято на основі строгих правил, процедур і термінів, у рамках чинних правил і особливостей ринку. Комісія впевнена, що її рішення знаходиться в повній відповідності Третьому енергетичному пакету (що роз'єднує політику видобутку, купівлі і постачання газу – УНІАН)", - заявили в ЄК.

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Разом з тим, в Єврокомісіі відмовилися говорити про суть ухваленого судом рішення.

Нагадаємо, на прес-конференції в Польщі гендиректор польської газової компанії PGNiG Пьотр Возняк повідомив, що Суд ЄС призупинив дію рішення Єврокомісії стосовно збільшення доступу російського «Газпрому» до трубопроводу OPAL, який дає змогу російській компанії збільшити поставки газу до Європи в обхід України. Раніше польська сторона звернулася до Суду ЄС з відповідним позовом до ЄК.