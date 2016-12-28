Кабмін сьогодні розгляне реструктуризацію боргів ОПЗ перед "Нафтогазом"

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 28 грудня, планує розглянути в цілому більше двох десятків питань, в числі яких - концепція розвитку газовидобувної галузі, питання реструктуризації боргу Одеського припортового заводу перед державним енергохолдингом "Нафтогаз України", обсяг якого перевищив 500 мільйонів гривень, а також порядок введення спеціальних мит на імпорт легкових автомобілів з ЄС.

Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.

Крім того, міністри затвердять перелік продукції, що підлягає державному контролю, розглянуть можливість забезпечення кредиту для Фонду гарантування вкладів, візьмуть перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2017 році.

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Також у порядку денному - внесення змін до бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік, затвердження фінансових планів "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" і держхолдингу "Центренерго" на 2016 рік та внесення змін до статуту державного "Укрексімбанку".

Крім цього, Кабмін планує розглянути і затвердити проекти законів про внесення змін до Митного кодексу в частині удосконалення транзитних процедур, а також внесення змін у Податковий кодекс у частині оподаткування підприємств, що надають комунальні послуги.

Засідання уряду почнеться об 11:00.