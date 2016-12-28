Уряд затвердив концепцію розвитку газодобувної галузі до 2020 року
Концепція передбачає нарощування видобутку газу до 27 мільярдів кубометрів на рік, що повністю забезпечить потребу країни в "блакитному паливі".
Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку газодобувної галузі України на період до 2020 року, передбачає нарощування обсягів видобутку палива до 27 мільярдів кубометрів на рік, що повністю забезпечить потребу країни в цьому виді енергоресурсів.
Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні уряду.
"Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Ключова мета концепції - 27 млрд куб. м українського газу в рік до 2020 року. Це дозволить зміцнити енергетичну безпеку держави і зменшить залежність від імпорту газу. У нас є потенціал повністю забезпечити себе газом власного видобутку", - прокоментував рішення уряду у соцмережі Facebook віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, в сферу відповідальності якого, зокрема, входить паливно-енергетичний комплекс країни.
Він нагадав, що запаси газу в Україні оцінюються у більш ніж 900 млрд кубометрів газу, однак темпи видобутку не дозволяють нашій країні повною мірою скористатися цим потенціалом.
"Україна входить до трійки країн Європи з найбільшими запасами газу, однак ми видобуваємо тільки 2% від розвіданих запасів. Тому концепція передбачає, що майже половина видобутку буде забезпечено завдяки введенню нових свердловин на діючих і нових родовищах, а також із застосуванням інтенсифікації виробництва", - написав віце-прем'єр, додавши, що вже розроблені і зареєстровані необхідні законопроекти, напрацьовані зміни в ключові урядові акти, які мають бути прийняті найближчим часом.
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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Гройсман заявив, що Україна, у разі успішної реалізації програми нарощування власного видобутку газу, розраховує відмовитися від імпорту палива до 2020 року.
Видобуток природного газу в Україні за 2015 рік скоротилася порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 мільярда кубометрів.
Найбільша в країні газовидобувна держкомпанія "Укргазвидобування" в 2015 році порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 мільйонів кубометрів, - до 14,528 мільярда кубометрів з 15,1 мільярда кубометрів.
При цьому в "нафтогазі" заявили про початок реалізації програми "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу в 2020 році.