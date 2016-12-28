"Укргазвидобування" планує збільшити видобуток газу на 400-600 мільйонів кубів

Найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" планує у 2017 році за рахунок буріння нових свердловин та проведення методів інтенсифікації на існуючих свердловинах збільшити видобуток природного газу на 400-600 мільйонів кубометрів, порівняно із планованим підсумковим значенням за 2016 рік - до 15-15,2 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ключові плани на 2017 рік: збільшення видобутку на 400-600 мільйонів кубометрів до 15-15,2 мільярда кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в 2017 році для досягнення анонсованого рівня видобутку компанія планує інвестувати в буріння (близько 100 свердловин), оновлення обладнання і реалізацію методів інтенсифікації видобутку близько 30 мільярдів гривень.

Як повідомив перший заступник голови правління і виконавчий директор компанії Олександр Романюк, в 2016 році компанія вже провела 18 операцій з гідророзриву пласта (метод інтенсифікації видобутку), а в 2017 році планує провести ще 100 операцій.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко представив програму збільшення видобутку газу до 2020 року. Згідно з цією програмою, до цього терміну держкомпанія планує наростити видобуток до 20 мільярдів кубометрів газу. Також в рамках реалізації цієї програми компанія повинна проводити пошуково-розвідувальне та експлуатаційне буріння, операції з гідророзриву пласта та ін.

Для виконання цієї програми компанія повідомляла, що планує у 2017 році збільшити обсяги буріння газових свердловин майже в два рази – до 385 тисяч метрів проходки.

На початку жовтня 2016 року компанія провела перші успішні операції з гідророзриву пласта власними силами, після чого почалося використання послуг білоруського підрядника "Беларусьнефть" і румунського Tacrom Services S. R. L, які виграли тендер на проведення цих операцій на свердловинах держкомпанії.

У листопаді Прохоренко озвучував прогнозоване зростання видобутку в 2017 році на рівні до 15 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 мільярда кубометрів природного газу – 70% від обсягу видобутку "блакитного палива" в країні. За підсумками 2014 року "Укргазвидобування" задекларувала 1,4 мільярда гривень чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток компанії склав 8,9 мільйона гривень.

Гідророзрив пласту – один з методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Метод полягає в тому, щоб створити тріщини в масивах газо-, нефтенасыщенных та інших гірських порід під дією подається у них рідини, яка містить. У ці тріщини потрапляє додатковий приплив вуглеводнів. Реалізація гідророзривів пластів на газових свердловинах стала можливою з появою насосних агрегатів, що забезпечують швидкість закачування 3-4 кубометрів/хв при тиску 100 МПа.