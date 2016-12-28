Землетрус в Румунії не вплинув на роботу Южно-Української АЕС – "Енергоатом"

Землетрус магнітудою 5,6 бала, який стався вночі 28 грудня в Румунії і яке відчувалося в Україні, не вплинув на роботу Южно-Української АЕС у Миколаївській області, повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"Землетрус, який стався о 1 годині 20 хвилин 28 грудня в Румунії і який відчули кілька регіонів України, на роботу енергоблоків Южно-Української АЕС не вплинув", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що на енергоблоках станції не було виявлено порушень в результаті цього землетрусу.

"Обладнання працює в штатному режимі. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні не змінився і відповідає показникам природних фонових значень, замеренных до пуску станції", - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, обладнання системи сейсмометрического контролю АЕС зафіксували незначні коливання земної кори, значення яких було значно нижче порогового значення для установок спрацювання аварійного захисту реакторної установки.

"Згідно з проектом, аварійна захист, що приводить до автоматичного останову реакторної установки, на енергоблоках Південно-Української АЕС спрацьовує при землетрусі магнітудою 6 балів", - додали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року в Запорізькій області було зафіксовано землетрус, який, за інформацією "Енергоатому", не спричинив порушень і в цілому не вплинуло на роботу Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).